Juventus, Arrivabene: "Fiducia assoluta in Allegri, evitare scelte emozionali"

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, conferma Massimiliano Allegri: "C'è fiducia assoluta in lui. Ho già detto che bisogna evitare le scelte emozionali, dobbiamo analizzare un problema alla volta e trovare soluzioni tutti insieme. Cercare un colpevole a tutti i costi è sbagliato, per la società e per il futuro". Arrivabene, prima del match contro il Maccabi Haifa, cerca di analizzare il momento difficile della Juve: "Le assenze di Pogba e Chiesa pesano moltissimo ma non deve essere nel nostro DNA lasciar correre e aspettare che arrivi la pausa mondiale. Dobbiamo spingere fino alla sosta, ritrovare il nostro spirito e superare questo momento. Concentrarci partita dopo partita, sabato prossimo avremo il Torino e un altro match molto importante".