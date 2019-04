Juventus, Allegri vara il maxi-turnover con la Spal: a casa molti big

12/04/2019

Poche certezze, tanti assenti e la testa rivolta al ritorno dei quarti di Champions League contro l'Ajax: la Juventus farà visita alla Spal alla ricerca dell'ultimo punto mancante per alzare al cielo l'ottavo scudetto di fila, ma lo farà con una formazione più che inedita dopo le scelte di Allegri. Non convocati Ronaldo, Mandzukic, Rugani, Pjanic e Matuidi oltre agli infortunati Chiellini e Emre Can. Spazio a Dybala e Kean in attacco.

Una trasferta in Emilia-Romagna che per il distacco in classifica sul Napoli secondo in classifica sarebbe quasi più un fastidio, se non fosse che anche con un pareggio si potrebbe festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo che male non fa. Allegri però ha in testa l'Ajax e la voglia di conquistare la semifinale dopo l'1-1 di Amsterdam, dimostrandolo con le scelte conservative per i convocati. Gli acciaccati come Douglas Costa e Mandzukic a casa, chi ha bisogno di tirare il fiato anche, con chi - come Rugani - è chiamato a farsi trovare pronto nel caso Chiellini non recuperasse. Insomma, a Ferrara Allegri ne porterà venti ma solo perché disertare è impossibile.



I conti sono presto fatti, nei 20 convocati non risultano Ronaldo, Mandzukic, Matuidi, Rugani, Pjanic, Douglas Costa e gli infortunati Chiellini ed Emre Can. Resta questa lista con il ritorno di Cuadrado:



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Cancelo, Alex Sandro, Spinazzola, Bonucci, Coccolo, Barzagli, Cuadrado

Centrocampisti: Khedira, Bentancur, Bernardeschi, Mavididi, Nicolussi, Gozzi

Attaccanti: Dybala, Kean, Kastanos



Ecco la probabile formazione di Spal-Juventus.