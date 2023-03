Juventus, Allegri dopo il Friburgo: "Importante passare il turno, ma male nel secondo tempo

La fotogallery di Friburgo-Juventus









































La Juventus di Allegri è ai quarti di Europa League dopo aver eliminato il Friburgo vincendo anche in Germania. "Era importante passare il turno, nel primo tempo abbiamo fatto bene ma dobbiamo migliorare nelle scelte per gestire meglio la palla - ha commentato il tecnico bianconero dopo la sfida -. Un po' per poca attenzione e un po' per caratteristiche abbiamo avuto qualche problema di gestione". Vlahovic e Chiesa sono tornati al gol: "Dal punto di vista psicologico sono contento per loro, ma nel secondo tempo la prestazione non è stata tecnicamente buona".