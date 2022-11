Juventus, Allegri: "In noi c'è solo rabbia, ora portiamola in campionato"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo l'ultima gara stagionale in Champions League: "Bene i giovani, loro micidiali quando ci siamo allungati"

© Getty Images Max Allegri non riesce a sorridere nonostante la bella prova della sua Juventus nella sconfitta contro il Psg: "Quando si esce sconfitti bisogna essere solo arrabbiati - ha detto il tecnico in conferenza dopo l'ultima gara di Champions League -. Abbiamo perso 5 gare su 6, dobbiamo essere solo arrabbiati, anche perché non potremo andare a giocare contro le migliori d'Europa. La rabbia che abbiamo da questa eliminazione dobbiamo portarcela dietro: ora ci sono tre gare di campionato prima della sosta e domenica ci sarà Juventus-Inter, una partita molto delicata sotto ogni punto di vista. Loro sono una squadra fisica, serve recuperare energie e prepararsi al meglio".

Contento per la prova dei giovani: "Hanno fatto bene dal punto di vista mentale, poi ci siamo allungati e loro sono stati micidiali, in tre passaggi sono arrivati davanti al portiere. Quando giochi contro queste squadre non puoi sbagliare niente. Miretti? Ha fatto una buona gara, deve avere lucidità e calma, ma ha fatto cose importanti, troverà anche il gol".

Il tecnico ha ritrovato Chiesa dopo il lunghissimo infortunio e recupererà qualcun altro prima dei Mondiali: "Il ko di Kean mi ha spinto a convocare Chiesa, ma ha fatto un bell'allenamento e mi aveva dato buone sensazioni. Per l'Inter, se non succede nulla, avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic, invece Paredes tornerà per Verona e Lazio".