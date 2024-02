Juventus, Allegri: "Era importante tornare a vincere"

JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo la vittoria in extremis sul Frosinone: "Buona prestazione nel secondo tempo, ma serve ritrovare solidità difensiva"

Gli allenatori che hanno fatto più punti in Serie A



























Max Allegri ritrova i tre punti e torna a respirare dopo il successo all'ultimo respiro sul Frosinone: "Era importante tornare a vincere, perché quando mancano i risultati la pressione sale - le parole del tecnico della Juventus a Sky -. Questo gruppo ha fatto bene fin qui, ha fatto 57 punti che sono tanti, questo era un bel test proprio per la tanta pressione e i ragazzi sono stati bravi. Questo è un ulteriore passo in avanti. I gol subiti? La sensazione già prima di prendere gol era che non riuscivamo ad assorbire i tagli dietro le spalle dei nostri centrocampisti, bisogna tornare a ritrovare solidità".

A proposito delle due reti incassate, questa l'analisi dell'allenatore: "Abbiamo preso il primo per alcuni errori, sul secondo invece c'era Rabiot zoppo e serviva l'astuzia per fermare l'azione con un fallo. Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, abbiamo avuto occasioni, potevamo far gol prima, è arrivato all'ultimo e Rugani ha fatto un gol molto bello".

Si è poi parlato della prestazione negativa di Federico Chiesa: "È partito da seconda punta, poi l'ho allargato per tenere basso il loro esterno. Veniva da un periodo complicato, non dimentichiamocelo. Deve rimanere sereno, ritrovare una buona condizione e sarà importante da qui alla fine della stagione".

Infine una riflessione sulla corsa scudetto, su quella per il posto in Champions League e sul rischio di ritrovarsi in un limbo: "Bisogna guardare solo al presente, al futuro ci pensa la società, come ha sempre fatto. Abbiamo rimesso il Bologna a 9 punti, ma mancano ancora tante partite e tanti scontri diretti. Non cadremo nel limbo, il secondo posto sarebbe comunque un risultato importante per la nostra crescita, in più c'è la semifinale di Coppa Italia".