Juventus, Allegri: "Frettolosi e imprecisi negli ultimi 20 metri, fatta una buona gara"

Il tecnico dopo il Napoli: "Ci vuole un po' più di lucidità e serenità. Dybala? Ha fatto una buona mezzora"

Massimiliano Allegri commenta il pareggio dello Stadium contro il Napoli. "Il Napoli ha fatto una buona partita, noi altrettanto, potevamo andare in vantaggio - ha spiegato -, poi siamo stati un pochino imprecisi negli ultimi 20 metri, un pochino frettolosi". Su Dybala: "Si sta riprendendo, oggi ha fatto una buona mezzora. Era importante vincere per accorciare la classifica, non ce l'abbiamo fatta, lo faremo più avanti". Getty Images

"Una volta raggiunto il pari abbiamo avuto 3-4 minuti di pressione, poi abbiamo iniziato a giocare meno la palla, un po' troppo frettolosi - ha detto il tecnico bianconero a Dazn -. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata, quindi vediamo tutto in modo positivo visto che abbiamo un punto in più del girone d'andata, questo è un bel segnale. Ai ragazzi non c'è nulla da dire. Hanno fatto una partita aggressiva e tecnica ma dobbiamo capire il momento in cui quando si ha la partita in mano che non si deve accelerare. Abbiamo avuto una bella occasione con Kean alla fine. Era uno scontro diretto, gli scontri diretti si vincono o si perdono, stasera lo abbiamo pareggiato".

La sua Juve è mancata nei pressi dell'area di rigore. "Un po' più di lucidità, di serenità quando arriviamo lì, ma sono anche un po' le caratteristiche dei giocatori. Però stasera la squadra ha comunque fatto una buona partita, contro un buon Napoli, che ha degli ottimi palleggiatori, è un'ottima squadra, che ci ha creato delle difficoltà. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo sbagliato tante volte negli ultimi 30 metri, sono cose che dobbiamo migliorare, ma la prestazione dei ragazzi è stata buona".

Tanti tiri e pochi gol. "Sono un po' pochi perché ne abbiamo fatti solo 28. Oggi ha ritrovato il gol Chiesa e dobbiamo trovare il gol con i centrocampisti. Stasera le palle inattive sono state sfruttate un po' meglio. Abbiamo avuto un'occasione con McKennie, piano piano ci arriviamo".

Bernardeschi è partito a destra poi si è invertito con Chiesa. "Visto che Ghoulam aveva giocato solo 34', era normale di mettere un giocatore come Chiesa che nell'uno contro uno lo potesse mettere in difficoltà. Dopo il pareggio siamo andati troppo velocemente con le palle alte e su questo dobbiamo avere un pochino più di pazienza".