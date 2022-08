Juventus, Allegri esclude Kean dall'amichevole contro l'Atletico Madrid: in ritardo alla convocazione

Niente amichevole contro l'Atletico Madrid per Moise Kean: Massimiliano Allegri ha escluso l'attaccante dalla partita contro gli spagnoli per motivi disciplinari, sarebbe infatti arrivato in ritardo alla convocazione dei giocatori della Juventus. Il classe 2000 non sarà neanche in panchina, nel tridente con Vlahovic e Di Maria giocherà Soulé. A fine partita atteso il commento del tecnico bianconero in merito alla situazione.