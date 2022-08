Juventus, Allegri: "Bene non subire gol. Giovani? Bravi, ma ci sono le categorie..."

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo la Sampdoria: "Non dobbiamo correre all'indietro, abbiamo lasciato due punti"

Dopo la vittoria all'esordio, la Juventus ha rallentato la corsa in casa della Sampdoria dove non è andata oltre lo 0-0: "Non abbiamo preso gol per due partite di fila, ma non dobbiamo correre all'indietro - ha commentato Allegri a fine partita -. Peccato aver lasciato qui due punti perché abbiamo voglia di fare qualcosa di importante e siamo un po' indietro rispetto alle altre. Ci vuole pazienza, ma non subire gol è un bel segnale".

Per tutto il primo tempo Dusan Vlahovic è sembrato isolato dal gioco, toccando solo tre palloni prima dell'intervallo: "Non abbiamo fatto bene anche perché la Sampdoria ha corso molto. Nella ripresa anche Vlahovic ha giocato meglio, ma quando non gli arriva palla deve stare più sereno".

Il calendario ora vede la sfida contro la Roma a punteggio pieno: "Ci prepariamo alla grande per questa partita, ma non dimentichiamoci che abbiamo fuori Pogba e Chiesa che sono giocatori importanti - ha commentato Allegri a DAZN -. Abbiamo tutti voglia di fare cose importanti, ma serve tempo".

Qualcosa in più dal punto di vista offensivo servirà alla Juventus: "Nel secondo tempo abbiamo occupato meglio l'area, ma sicuramente bisogna fare meglio".

Nell'intervista dopo la partita rilasciata a Sky, Allegri ci è andato un po' più pesante tornando a discutere di mercato: "Ne parlerò di nuovo con la società, ci stiamo muovendo ancora e finora è stato fatto un buon lavoro. Però giochiamo con giovani bravi, ma senza esperienza in certi momenti della partita ed è normale che paghino questa cosa. Penso sia fisiologico avere certi problemi a questi livelli quando non hai esperienza e valuteremo il loro futuro a fine mercato. Io spero di recuperare a gennaio sia Chiesa che Pogba, perché i giocatori non sono tutti uguali e lo dico da una vita".

Un concetto ribadito a Pressing: "A centrocampo siamo in 7-8, in più abbiamo i giovani. Non posso chiedere altri rinforzi lì".