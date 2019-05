Juventus, Adidas promuove la nuova divisa in Cina: lo sponsor è Dybala...

07/05/2019

L'attaccante argentino però non sembra convinto di lasciare la Juve, in questi mesi ha sempre parlato da bianconero, e ora da molto lontano arriva un indizio che sembra far propendere per l'ipotesi della permanenza. L’Adidas in Cina ha infatti già pubblicato alcune immagini pubblicitarie della nuova divisa dei bianconeri (quella senza strisce che ha fatto tanto discutere i tifosi) e per farlo ha scelto come modello proprio Paulo Dybala. Più precisamente la Joya e Petronella Ekroth. Che la scelta di Dybala sia un indizio della sua permanenza in bianconero?