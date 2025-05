Juventus, è addio con Giuntoli: verso l'interruzione anticipata del rapporto

La Juventus ha preso la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto con Cristiano Giuntoli. Il dirigente ex Napoli, infatti, non ha convinto la società che, in piena ristrutturazione, ha deciso di fare a meno del direttore sportivo le cui scelte non hanno lasciato il segno nella storia della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la decisione è stata presa da John Elkann e nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale.