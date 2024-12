Juventus: a Monza Motta sceglie le 5 stelle, Danilo resta a casa

Sarà una Juventus… 5 stelle. Per tornare alla vittoria e non perdere ulteriore terreno dal treno Champions, Thiago Motta rompe gli indugi e per il posticipo sul campo del Monza ultimo in classifica e privo dello squalificato Maldini ha deciso di schierare contemporaneamente in campo tutto il potenziale offensivo disponibile: Teun Koopmeiners, che giocherà in mediana al fianco di Locatelli ma non è escluso che si posizioni sulla trequarti in una specie di 4-1-4-1 ultra offensivo, poi Conceiçao, Nico Gonzalez e Kenan Yildiz, tutti pronti a innescare Dusan Vlahovic. Niente trasferta per Danilo, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra: gli accertamenti hanno escluso lesioni ma resterà a riposo per tornare a disposizione per la Supercoppa.