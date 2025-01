Juve: Vlahovic ha lavorato in gruppo, Conceiçao a parte

Dusan Vlahovic ha lavorato in gruppo. Questa la buona notizia per Thiago Motta dall'ultimo allenamento della Juve alla Continassa in vista del big match di sabato alle 18 all'Allianz Stadium contro il Milan. L'attaccante serbo si è dunque lasciato completamente alle spalle l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare prima il derby contro il Toro e poi il recupero di campionato di martedì a Bergamo contro l'Atalanta. Da valutare ora se può essere schierato in campo dall'inizio o subentrare a partita in corso. In questo senso le parole del tecnico bianconero alla vigilia (ore 13.30) potranno dare qualche indicazione in più in questo senso. Allenamento a parte ma in campo per Conceiçao, che si è fermato nel riscaldamento della semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan per un problema muscolare e non è più rientrato.