Juve, tornano le strisce e dettagli oro: ecco la maglia della prossima stagione

Continuano le indiscrezioni sulla maglia della prossima stagione della Juventus firmata adidas. Sicuramente torneranno le strisce verticali abbandonate per la divisa 2019-2020, ma la curiosità sono i dettagli in oro su spalle e numeri. Dietro, infatti, predominerà il bianco che ricorderà molto lo stile del Real Madrid. Maglie che potrebbero far già il loro esordio immediato in caso di ripartenza del campionato.