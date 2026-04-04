Juve, Spalletti: “Abbiamo otto finali e per andare in Champions dobbiamo vincerle quasi tutte”

Come sta Vlahovic?

"Sta bene e si è allenato bene, perché in questi giorni ha alternato allenamenti fatti forte e ha potuto recuperare. È a disposizione ma la vedo dura che possa partite dall'inizio, però potrà dare una mano. Può giocare insieme a Milik? E Boga? Boga ha fatto vedere a tutti che ha delle qualità precise. Lui è un giocatore forte da un punto di vista muscolare perché ha dimostrato di avere delle vampate. È un calciatore che non ama il contatto fisico. Noi siamo contenti di averlo a disposizione. Milik e Vlahovic possono giocare insieme perché uno è una punta di sfondamento mentre l'altro preferisce relazionare il gioco. Loro ci possono servire durante la partita".