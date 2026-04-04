Germania: folle rimonta del Bayern, battuto 3-2 il Friburgo
Sensazionale rimonta del Bayern Monaco fuoricasa contro il Friburgo nella 28/a giornata di Bundesliga. I bavaresi vincono 3-2 al termine di un clamoroso finale. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa passano nella ripresa con Manzambi e trovano anche il raddoppio con Höler al 71'. Quando tutto sembrava deciso, il Bayern reagisce: protagonista il classe 2005 Tom Bischof, che accorcia all'81' e firma la doppietta al 92' per il 2-2. Nel recupero, al 99', arriva il colpo decisivo del giovanissimo Lennart Karl, un 2008.