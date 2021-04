Juve, senza i gol di CR7 e gli strappi di Chiesa si fa dura

L'ANALISI

Nelle ultime partite l'attacco si è inceppato e la rincorsa alla Champions League è più complicata che mai

Il "piano B", quello che possa contemplare una prossima stagione senza Champions League, non è stato previsto o pensato dalla Juve, ma le parole di Fabio Paratici prima della sfida con la Fiorentina non sono bastate per allontanare lo spettro. Il pareggio di Firenze ha confermato i limiti di una squadra, quella bianconera, che quest'anno non è mai riuscita a dare continuità ai suoi risultati.

Un limite pericoloso in una fase decisiva della stagione come quella che il campionato sta vivendo, con almeno quattro squadre (ma la Lazio non è ancora del tutto fuori dai giochi avendo una partita da recuperare) in corsa per la Champions e solo tre posti disponibili (uno è già blindato dall'Inter).

Il fatto è che da un po' di tempo a questa parte a fare cilecca è l'attacco, non un problema da poco se si vogliono, e devono, vincere le partite. Nella ultime cinque, ovvero dal rientro di Dybala, la squadra di Pirlo è andata a segno nove volte, ma di questi, solo quattro sono gol firmati da giocatori di ruolo (2 Morata, 1 CR7 e Dybala). In particolare, a mancare sono soprattutto le reti di Cristiano Ronaldo e gli strappi di Federico Chiesa.

Il portoghese non va a segno da tre gare intermezzate dall'assenza contro l'Atalanta. Il suo ultimo gol è quello nel recupero con il Napoli. Poi tanti errori e un nervosismo palpabile. Le incertezze sul futuro e una insoddisfazione generale rendono il suo momento ancora più complicato. Un infortunio, invece, ha impedito all'ex Viola di sfidare la sua vecchia squadra e soprattutto lo ha costretto a fare da spettatore alla partita contro l'Atalanta. Senza di lui la Juve perde tantissimo in quanto a pericolosità offensiva, con il solo Cuadrado in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Senza contare che spesso sono venuti proprio da Chiesa gli assist decisivi per Ronaldo.

La speranza di Pirlo è che il figlio d'arte possa recuperare già in vista dell'Udinese e che il capocannoniere della Serie A interrompa al più presto il suo digiuno. Altrimenti per la Champions si fa dura.