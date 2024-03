Juve, Scanavino: "Fase complicata, ma fiducia nella squadra e nell'allenatore"

JUVE

Il Chief Executive Officer bianconero: "Gli obiettivi sono la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia"

© Getty Images In occasione della prima edizione dello Juventus Business Forum, Maurizio Scanavino conferma la fiducia del club a Massimiliano Allegri e fissa in maniera definitiva gli obiettivi stagionali. "C'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia".

"Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati; in questo momento siamo in una fase un po' complicata - ha proseguito il Chief Executive Officer bianconero -. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo".

"Oggi siamo in un Allianz Stadium che ha visto tornare in massa i nostri tifosi: abbiamo avuto 15 sold-out su 17 partite, per una percentuale del 95% di posti occupati - ha aggiunto Scanavino parlando agli stakeholders riuniti all'Allianz Stadium per l'evento -. A loro dobbiamo aggiungere oltre 500 milioni di tifosi appassionati in tutto mondo, e una fan base digitale, che sta crescendo tantissimo, e che ora conta oltre 165 milioni di persone".

"Siamo il primo brand in assoluto, in tutti i settori merceologici, in Italia sui Social Media, siamo al top in Europa su Facebook e nel Mondo su Tik Tok, se consideriamo le squadre di calcio, fra le quali siamo in top 5 per crescita, interazioni e visualizzazioni - ha proseguito snocciolando i numeri e i primati bianconeri sui social -. Sempre su Tik Tok siamo fra i primi 10 brand mondiali, sempre prendendo in considerazione tutti i settori merceologici".

"Questa è una linea di performance che rende efficace la nostra comunicazione e i vostri investimenti: inoltre il prossimo anno parteciperemo anche al Mondiale per Club, che è una grandissima occasione di visibilità - ha concluso il Chief Executive Officer bianconero -. Come Società stiamo portando a termine l'aumento di capitale, iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio"

