Juve, Sarri torna dopo la polmonite: dirige parzialmente l'allenamento

LA BUONA NOTIZIA

Il primo passo è stato fatto. A distanza di tre settimane dal malore accusato prima del test in famiglia a Villar Perosa, Maurizio Sarri è tornato a dirigere, seppur solo parzialmente, un allenamento della Juventus. Il tecnico bianconero, reduce dalla polmonite che lo ha costretto a stare lontano dai campi in questo periodo, stavolta era presente alla Continassa non solo per un briefing con i suoi collaboratori. Sarri, partenza in salita

A comunicarlo è stata la società sul sito ufficiale: "Oggi il gruppo dei bianconeri, al netto di chi è al lavoro con le rispettive Nazionali, è tornato ad allenarsi alla Continassa - si legge nella nota -. Dopo i tre giorni di pausa in seguito alla vittoria contro il Napoli, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio. Gonzalo Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo venerdì, avendo usufruito di due giorni supplementari di riposo concessi da Maurizio Sarri. Il Mister bianconero, in ripresa, ha diretto parzialmente la seduta di allenamento".

Sarri "ritrova" comunque la sua Juve in testa alla classifica dopo le vittorie contro Parma e Napoli, a pari merito con Inter e Torino: nelle prossime settimane proverà a dare maggiormente un'impronta alla propria squadra che non ha ancora espresso pienamente il gioco che piace al suo allenatore.