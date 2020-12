Juve, riecco Dybala e Ronaldo non smette mai di segnare

L'ANALISI

Dal punto di vista del gioco il passo indietro rispetto a Barcellona è evidente, ma Marassi regala a Pirlo vecchie e nuove certezze. Da un lato la conferma di un Ronaldo mai sazio e pronto a scrivere nuovi record: 100esima presenza con la maglia bianconera, ricorrenza celebrata con un doppietta che porta a 79 i gol realizzati dal suo arrivo alla Juventus. Una media impressionante che certifica il ruolo centrale e fondamentale rivestito dal portoghese nello scacchiere di Pirlo. Dall'altro il ritorno al gol di Dybala, che vede la luce in fondo al lungo tunnel nero in cui era precipitato: la condizione non è ancora ottimale, la prestazione complessiva non è di certo tra le sue migliori, ma l'ennesimo gol rifilato all'amico Perin fa tanto morale e le parole d'amore per la Juve nel post-partita certificano la volontà di far parte del futuro di questa squadra. Getty Images

Con il passare delle giornate la Juve si scopre sempre meno Ronaldo-dipendente. Certo, il portoghese è un cecchino infallibile anche dal dischetto (4 su 4 tra Camp Nou e Marassi), ma con il lavoro e la dedizione Pirlo sta trovando la giusta quadratura del cerchio. In questo inizio di stagione CR7 e Morata hanno segnato gol a raffica, ma ora che anche Dybala sta uscendo dall'ombra questa Juve fa sempre più paura. In questo momento pare poco plausibile che Pirlo possa schierare il tridente dal primo minuto, mossa che rischierebbe di rompere gli equilibri faticosamente trovati. Senza dubbio, però, è fondamentale il recupero della Joya, giocatore dalle caratteristiche uniche in questa rosa, perché per competere fino alla fine su più fronti servono un po' tutti, chi più e chi meno.

Tra le sorprese in positivo c'è senza dubbio McKennie: l'americano, dopo i gol nel derby e al Barça, ha confermato anche contro il Genoa di attraversare un ottimo momento di forma e tra i centrocampisti appare in questo momento l'unico davvero insostituibile. Il pilastro inaspettato di questa Juve, perfetto mix tra esperienza e gioventù.

