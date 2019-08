Juve, poker al Novara: Dybala in gol e capitano, prima rete di De Ligt

Amichevole sotto gli occhi dei tifosi per la Juve, di Sarri, che sul campo della Continassa ha superato per 4-0 il Novara. Contro i piemontesi, impegnati nel campionato di Serie C, ad aprire le marcature è stato Higuain nel primo tempo. Girandola di cambi nella ripresa, con Dybala in campo da capitano e a segno dopo il 2-0 di Mandzukic. A mettere il sigillo sull'incontro è stato il primo gol in bianconero di De Ligt.