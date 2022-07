Juve, Pogba si ferma subito: lesione del menisco laterale

© Getty Images

Tegola in casa Juventus: Paul Pogba si ferma subito. Sembrava un semplice dolore al ginocchio destro, ma gli approfondimenti radiologici a cui si è sottoposto il centrocampista francese hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore il nuovo acquisto sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas contro il Barcellona per proseguire le cure.