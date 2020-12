Juve, Pirlo soddisfatto: "Segnale positivo che ci serviva"

QUI JUVE

Dopo la netta vittoria con la Dinamo Kiev, Andrea Pirlo è soddisfatto della prestazione della Juve. "Sono contento dell'approccio mentale e di come abbiamo gestito la gara - ha spiegato il tecnico bianconero -. Non si può avere sempre la palla per 90' e ogni tanto si può anche soffrire". "Ogni gara è importante non solo per la classifica, ma anche per la crescita della squadra - ha aggiunto -. Ora penseremo al derby e poi al Barça. E' stato un segnale positivo che ci serviva". Getty Images

"Dopo il gol, loro han cercato di pareggiare e hanno spinto - ha continuato Pirlo analizzando la gara con la Dinamo -. Non dobbiamo accontentarci di giocare le partite tanto per farlo nonostante fossimo già qualificati, stasera avevamo bisogno di fare una partita da squadra ed è stata fatta". "Do fastidio a qualcuno? Io vado avanti per la mia strada, come ho sempre fatto, non ho nessun problema con nessuno - ha aggiunto -. So che sono giovane, lo sanno anche gli altri, devo migliorare e lo stiamo facendo giorno dopo giorno".

Poi qualche battuta sui singoli. "Morata lo conosciamo bene, ha avuto un percorso di crescita importante - ha spiegato il tecnico bianconero -. Quando è arrivato non giocava sempre. A Londra e Madrid è cresciuto molto sotto l'aspetto mentale. Qui si sente a casa ed è contento di far parte di questo gruppo. Lo volevamo a tutti i costi e siamo contenti di averlo". "Chiesa è stato bravo e sono molto contento per lui - ha proseguito Pirlo -. Sono felice per il go, lo cercava da tempo. Aveva bisogno di sbloccarsi".

Chiusura per il big match col Barcellona: "Sono pronto, questo tipo di gare erano le più facili da giocare ma spero anche da preparare". "Sono le partite che ti possono far svoltare la stagione, andremo lì per vincere - ha concluso -. Non dimentichiamoci però che prima abbiamo un derby da affrontare e da vincere".