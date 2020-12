Juve, Pirlo esulta: "Più bello vincere il derby da allenatore"

Un altro derby vinto per Andrea Pirlo, il primo da allenatore: "Più faticoso, più bello in panchina, perché in campo la vivi in un altro modo, mentre da allenatore è completamente diverso. Però il risultato finale non cambia, quindi la sensazione finale è molto bella". Il tecnico della Juventus recrimina per il primo tempo: "Quando entri in campo e perdi tutti i duelli in un derby è difficile poi che tu possa tenere in mano le redini del gioco. Non siamo riusciti a essere aggressivi, a palleggiare, soprattutto a muovere la palla velocemente, quindi siamo andati un po' in difficoltà".