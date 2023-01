Pessotto, lettera per Vialli allo Stadium: "Non smetteremo mai di volerti bene"

IL RICORDO

L'ex compagno prima della gara contro l'Udinese: "Ciao capitano, fai buon viaggio"

© Getty Images Gianluca Vialli è stato ricordato con grande emozione all'Allianz Stadium di Torino. Sentitissimo il minuto di silenzio prima della gara tra la

Juventus e l'Udinese dedicato anche a Castano, il difensore della Juventus e della Nazionale negli anni '60, morto giovedi' scorso, con i riflettori puntati soltanto sui 22 calciatori riuniti nel cerchio di centrocampo insieme ai tre arbitri. Sul campo è sceso anche Gianluca Pessotto, che ha letto una lettera per Vialli.

LA LETTERA DI PESSOTTO PER VIALLI

Ecco di seguito il testo. "Ciao Luca, siamo sicuri che questa sera sei qui da qualche parte in mezzo a noi. Siamo qui in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene così come è stato dal primo giorno. Sei stato per noi una guida. Compagno di spogliatoio e di vittorie, capitano e amico. Nessuno potrà scordare la tua ironia, la tua classe, il tuo carisma e la tua tenacia. Nessuno potrà scordare le emozioni che ci hai dato con le tue giocate e i tuoi gol e con i tuoi sorrisi. Ora siamo qui tutti insieme allo stadio ad abbracciarti. Così come siamo sempre stati pronti a esultare a ogni tua prodezza. Ciao capitano, fai buon viaggio. Ti vogliamo bene".