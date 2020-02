Juve, Paratici: "Champions sogno o obbligo? Diciamo obiettivo"

Tra il sogno di vincerla e l'obbligo di riportarla a Torino, c'è forse la giusta via di mezzo sintetizzata nella parola obiettivo. Ecco, la Champions per la Juve è un obiettivo: un'affermazione che trova l'assenso di Fabio Paratici, responsabile del mercato del club bianconero. Il dirigente juventino, poco prima del fischio d'inizio del match d'andata degli ottavi di finale contro il Lione così fotografa infatti la campagna europea dei campioni d'Italia: "La Juve ha sempre l'obiettivo di vincere, che si tratti di farlo in Italia o in Europa. Sogniamo la Coppa, non abbiamo l'obbligo di alzarla. Lotteremo per vincere il nono scudetto consecutivo e stessa cosa per la Champions. Questa Coppa è fatta però di dettagli e serve anche un po' di fortuna, nel senso che molto dipende anche da come arrivi ad affrontare i singoli match. Il campionato si spalma su molte partite, la Champions no".

Un modo, questo, per smarcarsi dalle parole della vigilia di mister Sarri che aveva posto l'accento più sulla necessità di primeggiare in Italia piuttosto che in Europa: "Il mister - ha proseguito Paratici - è ugualmente contentrato su tutte le competizioni così come lo siamo tutti, dirigenti e giocatori. Chiaro che in campionato partiamo coi favori del pronostico, mentre in Champions c'è un insieme di squadre che ambiscono a vincere. Noi siamo attrezzati per farlo, di certo la rosa è all'altezza della situazione". Arrivare dunque sino in fondo, sfruttando il fattore CR7: "E' il migliore di tutti i tempi, godiamocelo e proviamoci. Vincendo poi anche la finale...".