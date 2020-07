Juve, ostacolo Atalanta: in palio una bella fetta dello scudetto

VERSO IL BIG MATCH

Dopo il flop di San Siro col Milan, la Juve si prepara ad affrontare l'ostacolo Atalanta. Un avversario da trattare con le pinze visto il momento di forma e la voglia di continuare a stupire dei bergamaschi. Allo Stadium si attendono scintille, con in palio una bella fetta di scudetto. Sia per i bianconeri, a caccia di una prova importante per lasciarsi alle spalle l'amara sconfitta con i rossoneri e lanciare un messaggio forte e chiaro alle altre squadre in lotta per il titolo. Sia per la Dea, caricata dal filotto di vittorie consecutive e sempre più ambiziosa.

Numeri alla mano, del resto, anche l'Atalanta può sognare in grande. Soprattutto se dovesse piazzare il colpo a Torino e continuare a marciare come sta facendo dalla ripresa del campionato. "Scudetto? Vedremo...", ha detto Gasperini dopo la vittoria con la Sampdoria senza più nascondersi. In Serie A, lì davanti la Dea è un pericolo per tutti. Ma anche in Europa i nerazzurri sono una mina vagante. Oltre che in campionato, infatti, l'Atalanta si sta preparando a dare spettacolo anche in Champions, magari incrociando nuovamente la Juve a Lisbona.

Possibilità che darebbe ulteriore fascino alla sfida di sabato con i bianconeri, arricchendola di significati anche per l'Europa. Un big match da dentro o fuori, che mette in palio punti pesantissimi per lo scudetto e per le ambizioni future. In caso di vittoria, infatti, la banda di Sarri in un sol colpo archivierebbe il ko col Milan alla voce "incidente di percorso" e riprenderebbe la corsa per il titolo tenendo a distanza anche la Dea. Diversamente tutto potrebbe tornare in discussione, lasciando ancora aperti diversi gli scenari possibili in questo inedito finale di stagione. Allo Stadium sabato la Juve prova a dare uno strattone in vetta, l'Atalanta invece vuole il grande colpo per puntare al bersaglio grosso.