Gasperini: "Scudetto? Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo"

Alla nona vittoria consecutiva l'Atalanta ha agguantato il terzo posto, scavalcando almeno momentaneamente l'Inter, portandosi in prossimità della Lazio e, per molti, conquistando ora la possibilità di giocarsi il big match contro la Juve con prospettive da scudetto. Ma per Gasperini gli obiettivi restano altri: "Lo scudetto è nelle mani della Juve, qualsiasi risultato otterremo contro di loro" ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri. "Noi pensiamo a prenderci la Champions e poi a stare davanti all'Inter e alla Lazio. Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà". Champions e secondo posto, dunque, e anche il record di punti: " Io sono molto molto contento della vittoria contro la Samp: oggi era difficilissimo, abbiamo dimostrato di saper vincere in tante maniere".