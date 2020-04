Juve, ore d'attesa e ansia per Dybala dopo la nuova positività della compagna

Dopo l'annuncio della nuova positività al coronavirus di Oriana Sabatini, la compagna di Paulo Dybala, sono chiaramente ore di attesa (e ansia) anche per il giocatore della Juve. La modella argentina ha ieri spiegato in un messaggio instagram come dopo il primo tampone negativo di 3 giorni sia poi arrivata la notizia della positività al coronavirus con il successivo tampone di controllo (servono infatti due test negativi nell'arco di 24 ore per poter certificare la negatività). Riscontro - accompagnato però dalla testimonianza di come le condizioni di salute siano buone - che ora è atteso anche per Dybala.