Juve, Motta: "C'era nervosismo ma abbiamo avuto coraggio, contento per Vlahovic"

Un successo costruito sulla doppietta da Kolo Muani, sigillato dal bolide di Vlahovic e arricchito dal poker firmato da Conceiçao. Non ha partecipato alla fase realizzativa Yildiz, sostituito nel secondo tempo dopo aver comunque disputato un'ottiama gara: "Kenan stava molto bene in partita, ma anche Kolo Muani e Nico Gonzalez, ma ho preferito togliere lui perché Randal da questa parte può giocare e serviva un altro uomo più centrale in area: sta facendo molto bene e da lui mi aspetto ancora di più. Kenan ha grandi qualità, ma mi piacciono anche altre cose che fa per la squadra". Sull'ingresso e il ritorno al gol di Vlahovic, parole altrettanto chiare: "Sono contento per il gol di Dusan che ha contribuito con quella rete e il suo lavoro alla vittoria della squadra. Vlahovic lo vedo convinto, ha anche quella rabbia per una situazione in cui non vogliamo trovarci. Ha giocato tantissimo in questa stagione, anche quando non era al 100%,ma ha sempre aiutato la squadra. Sono contento per lui e per tutti loro, perché è una bella vittoria. Ora andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita complicata a Como".