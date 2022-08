Juve, Milik si presenta: "Qui per dare il mio contributo"

La Juve accoglie Milik





















1 di 12 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Prime parole da giocatore della Juve per Arek Milik, felice di essere tornato in Italia e in uno dei club più prestigiosi del mondo. "Sono molto emozionato perché è un bellissimo giorno per me. Ho firmato con una grande club, per una grande squadra, una tra le più grandi che esistono nel calcio. Sono felice anche perché sono tornato in Italia, parlo la lingua visto che sono stato gui quattro anni", ha detto l'attaccante polacco proveniente dal Marsiglia e con un recente passato al Napoli.