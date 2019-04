Juve, la Top 11 degli scudetti: ecco la squadra dei sogni

22/04/2019

Otto scudetti consecutivi e una squadra da scegliere. In sei sondaggi, uno per ruolo (portiere, difensori, centrocampisti e attaccanti), vi chiediamo di scegliere la top 11 della Juve "multi-scudettata" degli ultimi anni. Ovviamente non potevano mancare la scelta del modulo e dell'allenatore, con Conte e Allegri a dividersi i meriti di questo lungo dominio italiano. Non vi resta quindi che votare e scegliere.