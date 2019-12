Juve, Sarri: "Lazio feroce e pericolosa, ma l'Inter davanti è uno stimolo"

VERSO LAZIO-JUVE

Dopo il pareggio col Sassulo, la Juve torna in campo e deve fare i conti con la Lazio. "La squadra di Inzaghi è feroce e pericolosa - ha spiegato Sarri -. Mi aspetto un impatto violento da parte loro. Dovremo cercare di tenerli lontani dalla nostra area". "Avere l'Inter davanti in classifica sarà uno stimolo", ha aggiunto. Poi sui singoli: "Dybala è in stato di grazia ed Emre Can avrà più spazio con Khedira out".

LA CONFERENZA DI SARRI

Le motivazioni

"Nelle partite post Champions abbiamo più difficoltà. Forse c'è un calo di motivazione, forse solo un calo di energie mentali e nervose. Vedendo gli allenamenti però sono fiducioso, Poi sarà il campo a dare le risposte come sempre"

Turno importante per il campionato

"I punti sono tutti importanti e tutte le gare hanno lo stesso livello di importanza. A livello giornalistico comprendo che certe gare siano più interessanti. A questo punto della stagione comunque nulla può essere decisivo. Sicuramente è un turno importante come gli altri, con un livello di difficoltà più alto e punti pesanti in palio"

Il sorpasso dell'Inter

"Spero che sia un grande stimolo per noi avere una squadra davanti. Spero ci dia grande motivazione. Avere l'Inter davanti è uno stimolo"

I fischi a Bernardeschi

"E' un ragazzo estremamente sensibile e si nota dalla sicurezza che mostra quando gioca in trasferta. I fischi gli pesano, è evidente. Ma è un giocatore importante e non bisogna farsi influenzare da niente e nessuno. Il mio compito ora è quello di accompagnarlo e aiutarlo e non di farlo riposare"

Khedira out, c'è Emre Can

"Ha fatto delle apparizioni ed è rimasto escluso solo dalla Champions. Questa cosa è stata pensate dal punto di vista morale e mentale. Ma sa che se fa bene potrà essere protagonista in campionato. La perdita di Khedira è pesante, ma il suo ginocchio stava peggiorando in maniera non normale ed è stato deciso di intervenire. Ora dobbiamo far crescere il rendimento degli altri"

Ostacolo Lazio

"E' una squadra forte. Ha grandissima qualità e quando riesce a portare la palla vicino all'area avversaria è la migliore in Italia per quanto riguarda i passaggi filtranti negli ultimi 25 m. I numeri confermano la pericolosità di questa squadra e dobbiamo tenerla il più possibile lontano dalla nostra area. Lavoriamo per limitare i pregi degli avversari e sfruttare i difetti. Ma sarà una partita oggettivamente difficile"

Rabiot e l'emergenza a centrocampo

"Sicuramente non sono contento degli infortuni, ma ci sono dei momenti nella stagione che possono accadere situazioni del genere. Rabiot sta meglio. Deve ritrovare il top della condizione, ma è recuperato da un punto di vista medico"

Il tridente

"Senza Douglas Costa è difficile pensare al tridente. Il momento di grazia di Dybala è un altro dei motivi per cui abbiamo scelto il modulo con due attaccanti. Ora è difficile giocare con tre attaccanti per le caratteristiche dei giocatori a disposizione"

Bentancur in crescita

"Sta diventando un giocatore importante. Ha buona tecnica e fisicità. Può crescere ancora. E' destinato a una carriera importantissima. Se riuscisse anche a supplire alla carenza realizzativa, sarebbe straordinario e destinato a diventare un calciatore davvero top"

Lazio da Scudetto

"Ha fatto 18 punti nelle ultime sei gare. In questo momento dà la sensazione di essere capace di inserirsi nella lotta"

Mercato a centrocampo?

"Io da allenatore devo pensare a quello che ho a disposizione. Proveremo a farci giocare Bernardeschi, contando sul recupero di Douglas Costa. Proveremo a utilizzare anche Ramsey. Poi c'è la società e spetta a lei decidere se intervenire sul mercato"

L'intesa Ronaldo-Dybala

"Stiamo lavorando giornalmente su questo, tenendo conto delle loro caratteristiche. Non puoi vietare a Dybala di venire a prendere palla vicino ai centrocampisti perché gli toglieresti i grandi pregi che è capace di tirare fuori da queste situazioni, così come non puoi togliere a Ronaldo la possibilità di partire decentrato perché è qualcosa su cui ha costruito una carriera formidabile. Bisogna studiare qualche accorgimento e riempire l'area, deve essere anche bravo il trequartista nello sfruttare gli spazi che loro due sono bravi ad aprire".