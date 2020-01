Juve, Sarri: "La Roma squadra pericolosa, de Ligt ancora acciaccato"

LE PAROLE

Domenica alle 20.45 la Juve vola all'Olimpico per affrontare la Roma: "Partita difficile, contro una squadra pericolosa - ha detto Sarri durante la conferenza della vigilia". In attacco dubbio Higuain: "Se gioca lui cambia qualcosa. Ronaldo e Dybala liberano spazio per i centrocampisti, ma Gonzalo può essere risolutivo in certe situazioni". In difesa spazio a Demiral: "De Ligt ha ancora un acciacco alla spalla, ma sta tornando ai suoi livelli". Sarri: "Devo far rendere al meglio l'attacco"

LA CONFERENZA INTEGRALE DI SARRI

Sulla sfida con la Roma

"È una partita difficile. Spesso abbiamo fatto partite con spezzoni diversi di interpretazioni. Dobbiamo trovare continuità nel periodo e proseguire quello di buono che abbiamo fatto con il Cagliari".

Su Fonseca

"A inizio campionato l’avevo messo tra le sorprese. Il suo Shakhtar già giocava un calcio propositivo e di livello europeo. Mi sembra stia facendo un buon calcio nonostante anche i tanti infortuni. Mi aspettavo che desse una bella impronta alla sua squadra. Sta lavorando bene. È un allenatore di grande livello".

Sulla possibile difesa a tre degli avversari

"Se andiamo in pressione ci cambiano i movimenti difensivi. Ma abbiamo già giocato contro squadre con una difesa a tre, non sarebbe una novità".

Sulle differenze tra le due squadre

"Il nostro potenziale offensivo è elevatissimo, e possiamo continuamente migliorare nello sfruttarlo al meglio. La Roma però ha tanti giocatori tecnici e sa strappare il gioco quando riconquista la palla. Puo' essere pericolosa in una partita con capovolgimenti di fronte e squadre spezzate".

Sulle tante rotazioni e le differenze col Napoli

"Non mi sono dovuto sforzare per fare queste rotazioni. A Napoli, in quel momento, era importante dare continuità a quella formazione. Questa è una situazione totalmente diversa rispetto alle precedenti. Considerata la qualità dei giocatori a disposizione può cambiare poco con 2-3 sostituti a partita".

Su De Ligt

"Comincia a stare meglio, il problema al pube sta rientrando. Ha ancora un acciacco alla spalla, che speriamo che rientri al più presto. La sensazione comunque è che stia tornando ai suoi livelli".

Sull'importanza di Higuain

"Se gioca lui cambia qualcosa, perché Ronaldo e Dybala liberano l’area di rigore con i loro movimenti. Chiaramente Higuain ci risolve determinate situazioni con le sue caratteristiche".

Su Ramsey e Rabiot

"Se gli chiedo di occupare l'area di rigore? Chiunque giochi da trequartista può farlo. Bisogna essere bravi a sfruttare gli spazi che aprono gli attaccanti davanti. Khedira è il più bravo di tutti a farlo, ma è chiaro che anche gli altri debbano adattarsi. Rabiot può migliorare ancora molto in questo".

Sul regalo di compleanno da parte della squadra

"L'unico che mi possono fare sono i tre punti e la prestazione. A parte questo, alla mia età non posso più chiedere regali di compleanno...".

Sull'utilità di fare mercato

"È normale che la continuità aiuti, facilita il lavoro dell'allenatore ed è chiaro che se si cambia poco ci sono benefici, In Italia però è difficile fare progetti, non penso che qui si potrebbe fare un percorso simile a quello del Liverpool".