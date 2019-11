Juve, Sarri: "Ronaldo è una risorsa immensa, davanti ho tre top del Mondo"

SERIE A

Maurizio Sarri tra Champions, campionato e... Pallone d'Oro. Il tecnico della Juve parla alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo e mette in guardia i suoi: "La partita è pericolosissima. La Champions ti porta via forze mentali e non è un caso se dopo le ultime due partite europee abbiamo sofferto con Lecce e Milan". Il tecnico bianconero punta però sulla qualità del solito Ronaldo: "E' una risorsa immensa, davanti ho tre giocatori di livello Mondiale. Ha l'ossessione del gol? Se sei abituato a segnare sempre è normale". Poi sul Pallone d'Oro: "Spero lo vinca Cristiano, ma i premi individuali assegnati dai giornalisti mi interessano poco".

Situazione infortuni

Alex Sandro dal punto di vista medico sta bene, c'è da capire se la condizione fisica ne ha risentito o meno, ma è disponibile. Bernardeschi è a disposizione, è un giocatore che in questo momento è molto utile alla squadra, perché ci garantisce molto lavoro difensivo, ma gli viene chiesto di crescere perché ha grandi qualità tecniche.

A che punto è fisicamente Ronaldo?

Cristiano è una risorsa immensa per noi, non so dal punto di vista fisico a che punto sia in percentuale, deve crescere a livello di brillantezza, ma è abbastanza normale. L'alternanza davanti mi sembra normale: abbiamo la fortuna di avere tre giocatori di livello mondiale, hanno potenzialità enormi e stanno facendo bene. Ieri Ronaldo ha fatto un buon allenamento, ho visto i dati ieri sera, è stato notevole.



Ronaldo ha l'ossessione del gol?

Questi giocatori abituati a segnare hanno sempre ansia di gol: sono abituati a trovarli con grandissima frequenza e si meravigliano quando passano una o due giornate senza segnare. E' un bene che abbia questa ossessione, perché gli dà motivazione.

Emre Can può essere un'opzione per domani?

Non giocando in Europa può essere una opzione e potrebbe giocare come già successo a Lecce

Crescita esponenziale De Ligt da circa un mese con arrivo di Barzagli...

E' chiaro che Barzagli è una risorsa perché a livello individuale può insegnare tantissimo. Se uno dei miei difensori si siede un quarto d'ora a guardare un filmato con Andrea può venire fuori qualcosa di interessante. Ma che De Ligt avesse qualità immense era evidente e si sta abituando al nostro gioco.

Convivenza tre attaccanti...

Però domani non si gioca tra di noi, si gioca contro il Sassuolo... Giocare tutti insieme? Non abbiamo avuto molto tempo per tanti esperimenti, intendo allenamenti veri. Per giocare tutti e tre insieme è problematico per le caratteristiche dei giocatori, perché dovremmo giocare con un attaccante centrale e due esterni, e non è il caso nostro, o con due vicini e un trequartista e anche questo non è un caso nostro...

Contro il Sassuolo è una partita che può creare più problemi delle altre?

La partita è pericolosissima perché veniamo da una partita di campionato difficile in cui abbiamo speso a livello mentale, in Champions vale lo stesso discorso, non a caso dopo le ultime due abbiamo giocato a Lecce e in casa contro il Milan e abbiamo sofferto. Il Sassuolo è una squadra che gioca molti palloni e va al tiro con grande facilità, mi sembra 15 volte a partita in trasferta. I punti che hanno non corrispondono al loro valore. De Zerbi è giovane e forte e l'ho sempre detto anche quando ero in Inghilterra perché ha grandi idee e diventerà un grande allenatore.

Pallone d'Oro

Non so chi lo vincerà, chiaramente io penso e spero che lo vinca Ronaldo. Se poi non sarà così mi dispiace, perché è un giocatore di livello che sarà sempre in lizza per il Pallone d'Oro. Spero che De Ligt possa giocarsela tra i giovani e che Dybala un giorno possa essere un serissimo contendente anche se a me i premi individuali, scelti dai giornalisti, interessano veramente poco (sorride...)