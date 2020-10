Juve, Pirlo lancia Dybala: "Paulo è pronto, sarà titolare col Verona"

VERSO JUVE-VERONA

Dopo la Champions League, la Juve si rituffa nel campionato. Allo Stadium i bianconeri domenica sera ospiteranno il Verona e Pirlo lancia Dybala. "Paulo domani partirà titolare - ha spiegato il tecnico -. E' pronto ed è giusto che parta dall'inizio. Non aveva bisogno di essere pungolato, ma solo di recuperare e allenarsi. Chiesa invece resterà fuori". Poi su CR7: "Aspettiamo l'esito del tampone. Quando ci saranno novità, le comunicheremo, ma col Verona non ci sarà". ipp

LA CONFERENZA DI PIRLO

La condizione dopo la Champions

"Ci siamo ritrovati bene perché abbiamo avuto tempo di riposare dopo le due partite ravvicinate. A parte Chiellini, sono tutti a disposizione"

Attesa per Ronaldo

"Fino a ieri sera non ci sono state novità. Aspettiamo i tamponi, come li abbiamo fatti stamattina noi anche lui li ha fatti a casa e se ci saranno novità le comunicheremo. Col tampone negativo domani giocherebbe? No, perché dovrebbe fare la visita di idoneità"

I rientri di Alex Sandro e De Ligt

"Alex Sandro è in via di recupero, sta lavorando piano per ritrovare la forma migliore. Ha avuto un brutto infortunio prima della Sampdoria ed è ancora un po' indietro. Credo che possa rientrare non prima della sosta, lavoreremo nella pausa di novembre per fargli migliorare la condizione. De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare che l'ortopedico dia il via libera. Però sta bene, si allena con noi magari evitando i contrasti"

Dybala titolare

"Domani Dybala gioca e non ho avuto bisogno di pungolarlo. Come ho sempre detto aveva bisogno di allenarsi perché ha avuto poco tempo per stare con noi e mettere benzina nelle gambe. In due occasioni non abbiamo avuto modo di metterlo in campo a causa di due espulsioni. Ha giocato martedì a Kiev e quindi domani è giusto che parta dall'inizio"

Le prestazioni di Morata

"Sapevamo che è un giocatore forte, con Dybala si conoscono bene e possono coesistere tranquillamente. Mi aspettavo questo rendimento. L'abbiamo comprato per fare gol. Sto chiedendo ad Alvaro di giocare meno in contropiede ma di essere a disposizione del gioco, capire da dove viene la pressione e magari liberare l'uomo per l'uno contro uno"

Giocare senza tifosi

"E' una situazione surreale, ma non da adesso. Martedì abbiamo giocato davanti a 20 mila persone e sembrava un altro mondo. Giocare così non è facile per nessuno;però non avendo fatto ritiro la quarantena è una bella occasione per stare insieme"

Bernardeschi a tutta fascia

"Anche Bernardeschi sta recuperando da un infortunio: la mia idea è proporlo su tutta la fascia, sarà una bella risorsa"

Chiesa, Ramsey o Kulusevski?

"Domani sta fuori sicuramente Chiesa. Abbiamo a disposizione tante soluzioni offensive: Dybala sta bene, ma abbiamo tanti calciatori polivalenti che possono ricoprire più posizioni"

Tante soluzioni in mediana

"A centrocampo tutti e quattro i giocatori sono compatibili e intercambiabili. Sono in quattro che ruoteranno per due posti"

McKennie a disposizione

"Aspettiamo per oggi l'idoneità di Mckennie in modo da portarlo con noi domani"