Inchiesta Prisma, udienza preliminare LIVE. Pm Gianoglio: "Sarà rinviata"

oggi udienza preliminare

TEMPO REALE

Il Giudice dell’udienza preliminare si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio del club e di altri 12 indagati tra cui Agnelli

Il primo atto dell'inchiesta Prisma scatta oggi con l'udienza preliminare presso il tribunale di Torino: un passaggio decisivo per il futuro della Juve sul fronte giudiziario. Il giudice per l’udienza preliminare dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio del club e di altri 12 indagati (tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici) presentata dall'accusa, col pm Ciro Santoriello che non sarà in aula dopo aver deciso di astenersi per le esternazioni contro i bianconeri risalenti a quattro anni fa ed emerse recentemente. La difesa della Juventus punterà invece sulla questione della competenza territoriale, verrà chiesto al Gup di pronunciarsi sullo spostamento del processo da Torino a Milano o Roma: tra i capi d'incolpazione c'è l'aggiotaggio in Borsa che ha sede a Milano mentre i server risiedono nella Capitale. Il Gup potrebbe rigettare la richiesta come accaduto alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione oppure chiedere proprio a quest'ultima che poi dovrebbe riunirsi in camera di consiglio per decidere, a quel punto prima di una risposta potrebbero passare diversi mesi bloccando per un po' il processo.

11:19 - PM GIANOGLIO: "SI VA VERSO IL RINVIO"

"Si va verso il rinvio, la sospensione è stata decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento". Lo ha detto il pm Gianoglio, uno dei titolari dell'inchiesta Prisma, nella sala stampa del Tribunale di Torino. Il gup Marco Picco, nell'udienza preliminare, si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro la società bianconera.



10:56 - CONSOB IN AULA, NON C'È LA FIGC

Agenzia delle entrate e Figc non sono presenti all’apertura dell’udienza preliminare sull’indagine per i conti della Juventus. È invece presente invece la Consob, che potrebbe dunque chiedere di essere ammessa fra le parti civili.



10:40 - ANDREA AGNELLI ASSENTE IN AULA

Non c'è in aula l'ex presidente della Juve Andrea Agnelli, uno degli imputati insieme ad altri undici ex dirigenti.



10:36 - UDIENZA SOSPESA PER VALUTAZIONE RICHIESTE DELLA PARTI CIVILI

Il giudice ha deciso di sospendere l'udienza per le valutazioni sulle richieste delle parti civili che sono state depositate. Sono una trentina i piccoli azionisti della Juve che hanno chiesto di costituirsi parte civile. L'udienza preliminare riprenderà alle 11.30.

INCHIESTA PRISMA: LA GUIDA

COSA DICE L'ACCUSA L'indagine è nata nel 2021 e i capi d'incolpazione spaziano dalle false comunicazioni sociali all’ostacolo della vigilanza, dall’aggiotaggio alle false fatturazioni. Al di là della questione plusvalenze, sembra più delicato l'ambito delle due manovre stipendi sulle quali la Juve aveva comunicato ai mercati un risparmio di 90 milioni ma in bilancio non finì alcun accantonamento.

LA DIFESA DELLA JUVE Secondo i legali bianconeri, la Consob non avrebbe rilevato profili di falsità del bilancio nella questione delle plusvalenze derivate da operazioni incrociate ma solo "profili di non conformità" in ragione di "differenti interpretazioni nell’applicazione di taluni principi contabili". Sulla manovra stipendi si punta sul fatto che è stata una misura eccezionale in un contesto emergenziale mai verificatosi prima e quindi privo di una precisa regolamentazione.

Vedi anche juventus Il divorzio da Dybala fa tremare la Juve: la Joya potrebbe far causa per 54 mln

IL CODACONS PARTE CIVILE Intanto una trentina di piccoli azionisti, tramite il Codacons, chiederanno di costituirsi parte civile, in un processo che si annuncia lungo, complicato e aperto a qualsiasi epilogo.

LE TAPPE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA Sarà solo il primo di tanti verdetti, che dovrebbero portare nei prossimi giorni ad altri delicati pronunciamenti anche sul fronte della giustizia sportiva, con due appuntamenti in calendario. La chiusura delle indagini per l’inchiesta sportiva bis (con la manovra stipendi al centro) è prevista per l'inizio di aprile mentre il 19 dello stesso mese previsto il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla carta Covisoc, che i legali della Juve sperano possa invalidare, per vizio di forma, il -15 di penalizzazione in classifica della Corte d’appello.

Vedi anche juventus Juventus, non solo l'inchiesta Prisma: stipendi, -15 e Uefa