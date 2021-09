Juve in lutto: è morto Bryan Dodien, giovane promessa bianconera

Un terribile lutto sconvolge il mondo Juve. Bryan Dodien, giovane promessa del settore giovanile bianconero, è morto a soli 17 anni dopo una dura battaglia contro un tumore che nel 2015 l'aveva costretto ad abbandonare l'attività sportiva per diverso tempo. Della sua storia si era interessato in particolare Paul Pogba, che in un derby contro il Torino aveva dedicato anche un gol al ragazzino mostrando una maglietta con la scritta "Bryan sono con te". Tornato a giocare nel 2019, Bryan era riuscito nuovamente a indossare la casacca della Juve, ma poi è arrivata la straziante notizia.

