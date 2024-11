Juve, Elkann: "Derby difficili, piena fiducia in Motta: ha bene in mano la squadra"

Una partita sempre molto sentita, e non potrebbe essere altrimenti vista la rivalità cittadina, che è stata preceduta purtroppo da scontri tra le tifoserie nella notte. Sul campo, invece, i bianconeri inseguono quella continuità che sinora in campionato è mancata, non solo sul piano dei risultati, ma anche del gioco, dell'atteggiamento e delle prestazioni dei singoli. Alle prese con un progetto ancora tutto da sviluppare e qualche assenza pesante di troppo, contro il Torino il tecnico bianconero sarà chiamato da una parte a vincere per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli per rosicchiare qualche punto e dall'altra a mettere in campo più "cattiveria" agonistica da derby per evitare brutte sorprese. Intanto, però, ha già incassato il pieno sostegno da parte dell'azionista di maggioranza.