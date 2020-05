Juve, Dybala alla Continassa per il primo allenamento post Covid-19

JUVE

Due ore di test fisici al JMedical e subito il via libera dei medici per il ritorno in campo. In pochi giorni Paulo Dybala è passato dall'isolamento per il Covid-19 e dall'ansia di sapere l'esito dell'ultimo tampone alla gioia di varcare nuovamente i cancelli della Continassa a distanza di due mesi. Per l'attaccante argentino primo allenamento individuale, così come gli altri compagni della Juve, dopo la guarigione dal coronavirus. Per la Joya previsto un recupero graduale, con un monitoraggio costante dopo il virus e la lunga inattività. La notizia importante per la Juve, comunque, è che finalmente Dybala è tornato. Più carico che mai ora che il buio è alle spalle. "Sto bene", ha detto venerdì all'uscita dalle visite mediche, occhi sorridenti e gran voglia di ricominciare.

Chi deve ancora aspettare prima di tornare ad allenarsi è Cristiano Ronaldo, in quarantena nella sua villa di Torino dopo il rientro da Madeira. Intanto slitta ancora il rientro in Italia di Gonzalo Higuain, che si trova in Argentina dalla madre malata. Era atteso tra domenica e lunedì e invece non tornerà - in accordo con la Juve - prima della seconda metà della prossima settimana. Con il Pipita manca all'appello solo Rabiot, che si trova in Costa Azzurra.