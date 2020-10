Juve, Cristiano Ronaldo: "Non ho violato il protocollo, tutte bugie"

LIVE DALLA QUARANTENA

Cristiano Ronaldo sta bene ed è carico. E per dimostrarlo si è presentato in diretta Instagram ai suoi followers rispendendo al mittente le accuse di aver violato le regole della quarantena dopo essere risultato positivo al Covic-19. "Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia - ha spiegato il portoghese replicando alle dichiarazioni di Spadafora -. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure". "Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino", ha aggiunto.

“Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giorni - ha aggiunto CR7 -. La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ma per ora è ok". "Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito bene - ha continuato l'attaccante della Juve -. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi di supporto che mi avete mandato". "Spero di tornare presto ad allenarmi, giocare e godermi la vita. Quando stai bene di testa non hai problemi", ha proseguito.