Juve, countdown Khedira: rientro previsto a metà marzo

JUVE

In casa Juve è iniziato il countdown per il ritorno di Sami Khedira. La lunga assenza del tedesco è infatti pesata in maniera evidente sul rendimento della squadra, ma ora manca poco al suo rientro in campo. Operato al ginocchio ai primi di dicembre, Khedira dovrebbe infatti tornare a disposizione di Sarri a metà marzo. Un rinforzo preziosissimo per i bianconeri, che con l'ex Real in campo possono contare su una maggior copertura a centrocampo, più inserimenti e gol. Esattamente quello che è mancato alla Juve dell'ultimo periodo.

Vedi anche Champions League La Juve "ritrova" Chiellini: è in lista Champions Alla Continassa, dunque, c'è grande attesa per Khedira, alle prese con l'ennesimo recupero di una carriera segnata da infortuni e lunghi stop. Anche perché per Sami, titolarissimo sia con Allegri che con Sarri, sono i numeri a parlare. In 114 presenze con la maglia bianconera, il centrocampista tedesco ha realizzato ben 21 gol, garantendo una continuità di rendimento importante in mediana e dando equilibrio ed esperienza al reparto.

Vedi anche juventus Juventus, Khedira: "Operazione riuscita, torno presto" Un jolly preziosissimo, che potrebbe tornare molto utile alla Juve nella volata finale sia in campionato, sia in Champions League. Soprattutto perché con Pjanic in ombra, Rabiot, Matuidi e Bentancur non sempre all'altezza è proprio in mezzo al campo dove i bianconeri ultimamente hanno mostrato i segnali più pericolosi, perdendo corsa, idee e lucidità. Sarri si prepara a riabbracciare Khedira.