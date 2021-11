Juve, controlli al JMedical per Dybala: attesa per gli esiti degli esami

JUVE

L'attaccante argentino tranquillizza i tifosi: "Sto bene"

Paulo Dybala si è recato al JMedical per una serie di esami dopo l'infortunio muscolare patito in Argentina con la Nazionale. L'attaccante della Juve è tornato in anticipo dal Sud America proprio per valutare subito l'entità del problema che lo ha costretto a saltare il big match contro il Brasile. Nel tardo pomeriggio è atteso l'esito della visita, in base al quale si potrà capire se Dybala sabato sarà a disposizione per la partita contro la Lazio. Getty Images

Al momento, dunque, non è ancora chiaro se la Joya bianconera potrà essere convocato per la gara contro i biancocelesti o se dovrà rimanere a riposo per recuperare dal guaio muscolare. Situazione che a Vinovo tiene lo staff bianconero in stand-by in attesa di notizie dagli esami a cui si è sottoposto l'attaccante. Dal suo canto, nel frattempo, Paulo ha mostrato un certo ottimismo sulle sue condizioni. "Sto bene", ha Dybala detto ad alcuni tifosi fuori dal JMedical prima di sottoporsi ai controlli.