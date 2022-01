Juve, Chiesa: "Grazie per il supporto, ci vediamo presto"

"Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto". Così Federico Chiesa sul proprio profilo Instagram. Il giocatore della Juventus ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni verrà sottoposto a intervento chirurgico. La sua stagione è già terminata, ma non manca l'ottimismo all'attaccante: "Ci vediamo presto, in campo!".