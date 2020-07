Juve, che festa nello spogliatoio: schiuma da barba su Sarri

Grande festa per i giocatori della Juve dopo la vittoria sulla Sampdoria che ha consegnato il nono titolo consecutivo. Subito dopo il fischio finale Maurizio Sarri è entrato negli spogliatoi dello Stadium, lasciando che la squadra festeggiasse sul campo in un lungo abbraccio. Sul terreno di gioco è sceso anche il presidente Andrea Agnelli, che si è congratulato con il vicepresidente Pavel Nedved e gli altri dirigenti. Negli spogliatoi è proseguita l'esultanza dei bianconeri: Sarri è stato festeggiato dai giocatori, con Cuadrado che scherzosamente lo ha cosparso di schiuma da barba. Poi c'è stato tempo anche per la sua amata sigaretta.