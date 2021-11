Juve, Bonucci: "Una sconfitta pesante, però dobbiamo guardare in avanti"

Delusione per Leonardo Bonucci dopo il pesante ko contro il Chelsea a Londra: "Alla fine abbiamo cercato di chiudere le loro giocate sugli esterni per non permettere di metterci in inferiorità. Su due palloni buttati dentro siamo stati poco attenti. È una sconfitta pesante ma dobbiamo guardare avanti alla partita di sabato con l'Atalanta", le parole a Sportmediaset a caldo.