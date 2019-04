Juve, Allegri: "Serviranno gol e coraggio, Ronaldo sarà in campo"

09/04/2019

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Su Cristiano Ronaldo.

"Si è allenato con la squadra ed è a disposizione, a meno che non succeda niente, partirà titolare".



Sulla partita.

"Domani è una gara da giocare con coraggio, dobbiamo essere offensivi. Non puoi pensare di non fare gol, capita poche volte di ribaltare una partita come quella con l'Atletico".



Sulla formazione.

"La squadra sta bene, abbiamo quattro giorni importanti. Possiamo mettere le basi per passare il turno e poi festeggiare magari lo scudetto a Ferrara. Per noi l'Ajax è un test importante. Dispiace non avere Cheillini ed Emre Can, gli altri stanno tutti bene. Al centro della difesa giocherà Rugani".



Sull'Ajax.

"E' una squadra forte, che ha eliminato il Real Madrid e ha giocato alla pari col Bayern. Ha tecnica, domani è il primo di due match da giocare poer conquistare la semifinale. Servirà una partita lucida e di grande tecnica. Difficilmente questa gara finirà 0-0".



Cosa vi ha insegnato la gara di Madrid con l'Atletico?

"Sarà una gara completamente diversa perché l'Ajax gioca diversamente. L'errore che abbiamo fatto all'andata è quello di aver pensato di averla scampata dopo la loro traversa. Poi al ritorno la squadra ha fatto una grande partita, ma non pensiamo di uscire domani senza fare gol e ribaltarla di nuovo a Torino. Pensiamo a porre le basi per passare il turno. L'Ajax su 20 partite in casa ha perso solo una volta, col Real, è una squadra molto aggressiva, quindi servirà una partita fisica sul piano dei contrasti e dei duelli aerei.".



Che partita ti aspetti?

"Giocheremo per avere la palla, poi quando l'avranno loro dovremo avere la capacità di fare bene la fase difensiva. Per quanto riguarda i centrali, ne ho due e più di quelli non posso metterli...".



Hai chiesto qualcosa ai giocatori?

"Non ho chiesto ancora niente, ho solo detto di puntare sui nostri punti di forza ed essere aggressivi. Sarà una partita aperta e dovremo essere bravi ad attaccare gli spazi".



Come si motiva una squadra che nelle ultime partite di andata, Real e Atletico, ha sofferto?

"Le partite sono fatte di dettagli. Noi dovremo essere bravi a stare attenti ai dettagli. Domani servirà una bellissima prestazione e attraverso la prestazione potremo ottenere un risultato importante. Non possiamo fare una partita speculativa, se no rischiamo di soccombere. Loro sono in casa, vanno a folate e diventano pericolosi, per questo bisognerà fare una partita aperta e difficilmente finirà 0-0. A centrocampo giocherà uno tra Khedira e Bentancur".



Sul ko di Can e Chiellini e Rugani titolare.

"Daniele è uno dei giovani migliori in Italia e uno dei migliori difensori d'Europa, perché gli italiani sono ancora i migliori. Non c'è Chiellini e gioca Daniele, come sempre quando manca uno gioca un altro. Dispiace perché ho solo due centrali. Per quanto riguarda Emre era in una buona condizione, speriamo ci sia al ritorno. Poi ho Bentancur che è tornato bene e Khedira che non credevo che dopo la stagione difficoltosa facessse 70 minuti così. Anche sabato ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Bentancur è diverso, più dinamico, ma magari pecca in inesperienza. Siccome domani ci saranno molti uno contro uno, sarà una partita dove farà bene sicuramente. Poi abbiamo recuperato Douglas Costa e questo è importante perché in queste partite e in quella di ritorno lui potrà essere determinante. Mi dispiace non avere Cuadrado a disposizione in rosa in Champions, ma in quel momento avevo troppi problemi con i difensori e non c'erano le certezze che Cuadrado potesse essere a disposizione. Ho chiesto anche al presidente e credo che un cambio ad aprile potrebbe essere una buona soluzione almeno per un giocatore, perché lasciare fuori grandi giocatori in grandi partite, per un infortunio pesante, dispiace".



Su Dybala.

"E' un grande giocatore che ha numeri impressionanti, poi tutte le stagioni non sono uguali. Lui stamani ha fatto un grande allenamento perché mentalmente si sta ritrovando e tutto passa da lì. Lui se sta bene e trova la voglia di dimostrare è uno dei giocatori più bravi della Juve e del calcio mondiale".



Chiellini può recuperare per il ritorno?

"Chiellini è 1X2".



Su Bernardeschi e Dybala.

"Bernardeschi sabato ha fatto un gran secondo tempo, è migliorato molto, ma gli dico sempre che a livello mentale non deve mai abbassare l'attenzione. Deve sbagliare meno passaggi, meno palloni ed essere ancora più decisivo di quello che è, perché lo ha nelle corde. E' questione di crescita perché giocare in una grande squadre con un solo risultato a disposizione non è semplice. Si tratta di un percorso che tutti i giocatori devono fare. Non scordiamoci Chiellini. A 23-24 anni non era quello di ora. In vecchiaia è diventato bravo, ma a 23 anni non era quello di adesso. Per questo i giocatori bisogna farli giocare, ogni tanto tirarli fuori, per fargli ritrovare energie nervose. E anche quando non giocano bene, si vede la differenza tra un giocatore che gestisce la partita in un certo modo e uno che invece sbaglia altre cose".