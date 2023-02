Juve, Allegri: "Buona risposta, l'obiettivo ora sono i 40 punti"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo la vittoria con la Salernitana: "Dopo il 3-0 siamo un po' usciti dal match e siamo stati superficiali"

© Getty Images Dopo il tris rifilato alla Salernitana, Massimiliano Allegri è soddisfatto, ma chiede più attenzione nella gestione del match e tiene un profilo basso parlando ancora di quota salvezza. "I ragazzi hanno risposto bene - ha spiegato a DAZN il tecnico della Juve -. Abbiamo fatto un'ora buona, poi dopo il 3-0 siamo stati superficiali e abbiamo subito troppi tiri in porta". "Non siamo più riusciti a gestire la palla e dobbiamo migliorare in questa fase della partita - ha aggiunto -. Potevamo fare meglio nel finale". "Io guardo la realtà - ha continuato Allegri -. Per arrivare a 40 punti dobbiamo farne altri 14. Intanto abbiamo scalato un po' di posizioni. Ora l'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica".

"Nel primo tempo abbiamo fatto bene aggredendo in avanti e dovevamo fare lo stesso nella ripresa, quando invece siamo un po' usciti dalla partita - ha proseguito analizzando ancora tatticamente la gara -. E questo non deve succedere perché le partite di calcio non finiscono mai e bisogna essere sempre concentrati". "Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto della testa. Oggi era una partita non da giocare, ma da vincere - ha aggiunto -. I ragazzi han fatto bene, ma l'ultima mezz'ora abbiamo un pochino gigioneggiato".

"Sotto l'aspetto dell'aggressione e dell'attenzione abbiamo fatto bene. I primi dieci minuti potevamo fare meglio, poi abbiamo mosso un po' la palla e siamo riusciti a sfondare - ha continuato Allegri -. Tecnicamente dobbiamo giocare meglio, anche se stasera non era semplice con questo campo. Anche la fase difensiva dobbiamo farla nel miglior modo possibile".

Poi qualche battuta su Vlahovic e sui giovani. "Abbiamo bisogno di tutti. Miretti e Fagioli han fatto bene e anche gli altri giovani han fatto bene - ha spiegato il tecnico bianconero -. I cambi diventano determinanti con tante partite da giocare in pochi giorni perché il ritmo va tenuto alto". "Abbiamo giocatori con tanti mesi di inattività - ha continuato -. Bisogna essere bravi e fortunati a capire chi bisogna far giocare". "A Dusan mancava solo il gol. Ora è più brillante e stasera ha giocato anche meglio tecnicamente - ha proseguito Allegri -. Di Maria ha fatto 45' in cui ha deliziato. Facesse tutte le gare 60' così avremmo un grande vantaggio in tutte le gare. Ha lavorato bene anche in fase difensiva e ha speso molto".

"I ragazzi sono responsabili, possiamo raccontarci tante cose, ma credo che non era e non è semplice tenere la testa dentro al campionato dopo che ti hanno tolto 15 punti momentaneamente - ha poi aggiunto in conferenza stampa -. Ci siamo dati degli obiettivi, ossia raggiungere chi ci sta davanti e poi andare nella parte sinistra della classifica. Poi c'è la Coppa Italia con l'Inter e l'Europa League". "Stasera era importante vincere. Abbiamo 26 punti, nessuno si ricorda che ne abbiamo fatti 41 e saremmo terzi in classifica - ha concluso Allegri -. Si guarda la classifica attuale".