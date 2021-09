Juve, Allegri bada al sodo: "Vittoria importante, era giusto soffrire"

QUI JUVE

Dopo la vittoria sofferta con lo Spezia, Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. "Meno male che abbiamo vinto una partita di sofferenza. E' stata una vittoria importante - ha spiegato a Dazn il tecnico della Juve -. Siamo stati anche un po' fortunati, ma ci sono da migliorare tante cose". "Il calcio è fatto di sofferenza, sacrificio e fatica - ha aggiunto -. La classifica oggi non dobbiamo guardarla, pian piano vedremo dove saremo". Getty Images

"Abbiamo sbagliato tanti ultimi passaggi. Siamo in un momento di poca serenità - ha continuato, analizzando la gara -. Con 2 punti in 4 gare non era facile giocare. Non era semplice contro uno Spezia che gioca bene, ha ritmo e corre. Abbiamo preso gol al primo tiro in porta e poi abbiamo rischiato di cadere sul 2-1. Nel finale poi poteva succedere di tutto". "Abbiamo rischiato di prendere il terzo gol più oggi che in altri match - ha aggiunto -. Le altre gare avevamo giocato bene a livello difensivo sia col Milan che col Napoli e anche a Udine. Con l'Empoli avevamo concesso di più in campo aperto". "Abbiamo perso due palle in uscita, siamo usciti leggeri, ma loro hanno messo la palla all'incrocio sul primo gol Si vede che doveva andare così", ha proseguito. "Bisogna sbagliare meno tecnicamente - ha continuato Allegri -. Esigo più attenzione quando abbiamo la palla visto che siamo una squadra qualitativa".

Poi qualche battuta sui singoli. "Chiesa? Non dovevo aspettarmi risposte né da lui, né da altri. I giocatori li vedo tutti giorni. Federico era rientrato dalla Nazionale e non era al top e anche stasera mi ha chiesto il cambio - ha spiegato il tecnico bianconero -. Bisogna fare i conti anche con queste cose e Chiesa chiede molto al suo fisico con i suoi strappi. Stasera chi è entrato ha fatto bene".

"Rabiot dovrebbe fare dieci gol e deve migliorare i tempi di inserimento - ha aggiunto -. Quando arriva vicino all'area deve spaccare la porta e migliorare nel tiro. Il primo gol arriva da un suo inserimento, ma deve farne di più di inserimenti del genere. Deve crescere per essere più decisivo". "Certi giocatori devono migliorare molto - ha proseguito -. Oggi McKennie doveva fare quattro gol e e quelle occasioni fanno la differenza".