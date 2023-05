Juve, Allegri 'bacchetta' Szczesny: "Dopo la partita bisognerebbe stare zitti"

LA STOCCATA

Il tecnico bianconero sulle dichiarazioni del portiere dopo la gara di Siviglia: "Non conoscendo bene l'italiano magari..."

"Szczesny? Quando si gioca dopo la partita bisognerebbe stare sempre zitti. Già faccio fatica io a parlare. A caldo si possono dire cose inesatte, perché tante volte vedo le partite e la sensazione che ho dal campo può essere diversa perché c’è anche una componente emotiva forte. La squadra a Siviglia ha fatto tutto nel migliore dei modi, siamo stati imprecisi in attacco, abbiamo concesso un gol che potevamo evitare se difendevamo meglio ma sono cose che capitano". Alla vigilia della sfida di Empoli, il tecnico della Juve Max Allegri 'bacchetta' il suo portiere, che dopo la partita di Siviglia aveva criticato pubblicamente la prestazione della squadra ("Se faccio tante parate non è un buon segnale").

Vedi anche juventus Juventus, Allegri: "Al netto di tutto siamo secondi, resto al 100%"

E ancora: "Io non so le parole esatte che ha detto Szczesny, poi lui non conoscendo bene l'italiano magari ha sbagliato nell'uso dei termini".