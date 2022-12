Le intercettazioni svelano il mercato della Juventus: Haaland e Donnarumma nel mirino

OPERAZIONI NON RIUSCITE

L'inchiesta Prisma ha fatto emergere una serie di nomi importanti trattati dalla società bianconera

Le intercettazioni telefoniche fatte ai dirigenti della Juventus nel corso dell'inchiesta Prisma sui conti della società bianconera stanno avendo anche un altro risvolto curioso. A posteriori, grazie alle chiamate intercettate tra il ds Cherubini e Andrea Agnelli, ma anche dai messaggi del 2019 con Fabio Paratici, sono emerse alcune delle trattative studiate dalla Juventus in sede di mercato. Scambi da imbastire, ma anche giovani da seguire come Haaland - all'epoca al Salisburgo - e giocatori in scadenza da tenere d'occhio, confermando l'interesse reale della Vecchia Signora per Gigio Donnarumma ai tempi del Milan.

Pochissime di queste operazioni sono poi concretizzate, ma spulciando le carte si può avere uno sguardo sulla strategia sul mercato della Juventus nel triennio in esame. I nomi illustri non mancano.

Il primo è appunto quello di Donnarumma il cui nome appare in un messaggio tra Fabio Paratici, Federico Cherubini e Claudio Chiellini ai tempi dirigente bianconero: "Milik e Donnarumma sono da seguire per il 2021 in scadenza". Se il portiere poi è finito dal Milan al Psg, l'attaccante polacco è arrivato nell'estate 2022 dal Marsiglia.

Se per i giovani da seguire si citano Haaland del Salisburgo, Malen del PSV, Zaniolo, Tonali, Kumbulla e Kulusevski - quest'ultimo l'unico in realtà preso dalla Juventus - sono altre le operazioni di mercato che sembravano imbastite e sono poi saltate. Tutte frutto o quasi di scambi con pari valore del cartellino.

Uno scambio con il Tottenham avrebbe portato De Sciglio a Londra e Rose a Torino valutando entrambi i giocatori 20 milioni di euro. Con il Psg invece si sarebbe dovuto fare il baratto Emre Can-Leandro Paredes, valutando entrambi 60 milioni di euro. L'argentino poi è arrivato quest'anno alla corte di Allegri.

Con il Milan era quasi definita la cessione di Demiral con la società bianconera in attesa dell'offerta da parte dell'agente del difensore turco, mentre con il Manchester United lo scambio proposto dalla società inglese avrebbe portato Donny van de Beek alla Juventus in cambio di McKennie, valutato 50 milioni di euro. Affare saltato per la volontà bianconera di un giocatore diverso rispetto al trequartista olandese.

Tra gli altri affari non conclusi c'è una trattativa mai decollata per portare Bernardeschi al Chelsea e i discorsi con il Basilea per Okafor e con l'Everton per il ritorno di Kean (tornato poi nel 2021 quando Paratici non c'era già più).